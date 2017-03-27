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В Танзании рэпера арестовали за критику властей в песнях

27.03.2017 22:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Рэпер из Танзании Эммануэль Элибарики был арестован за песню, текст которой суд посчитал оскорбительной для правительства. Об этом сообщает Би-би-си.


Эммануэль Элибарики (псевдоним — Nay wa Mitego). Фото: niaje.com

Релиз был выпущен на прошлой неделе и широко распространился в социальных сетях. В песне музыкант обращается к некоему доктору с вопросом «У нас в стране все еще свобода слова?».

Музыкант был арестован после того, как президент страны Джон Гуфули предупредил СМИ о том, что они не наделены полной свободой.

 
 
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Релиз был выпущен на прошлой неделе и широко распространился в социальных сетях. В песне музыкант обращается к некоему доктору с вопросом "У нас в стране все еще...

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