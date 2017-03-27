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В Танзании рэпера арестовали за критику властей в песнях
27.03.2017 22:04 — Новости Мира | Tut.by
Рэпер из Танзании Эммануэль Элибарики был арестован за песню, текст которой суд посчитал оскорбительной для правительства. Об этом сообщает
Релиз был выпущен на прошлой неделе и широко распространился в социальных сетях. В песне музыкант обращается к некоему доктору с вопросом «У нас в стране все еще свобода слова?».
Музыкант был арестован после того, как президент страны Джон Гуфули предупредил СМИ о том, что они не наделены полной свободой.
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Релиз был выпущен на прошлой неделе и широко распространился в социальных сетях. В песне музыкант обращается к некоему доктору с вопросом "У нас в стране все еще...
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