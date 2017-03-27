На побережье австралийского штата Квинсленд надвигается тропический циклон «Дебби», который уже вызвал разрушения на прибрежных островах. Циклон принес с собой ураганный ветер, скорость которого достигает 250 километров в час.

Десятки тысяч жителей прибрежных районов уже эвакуированы. Метеорологическое бюро Австралии присвоило «Дебби» четвертую категорию из пяти.

Циклон «Дебби» уже обрушился на острова Уитсанди, и ожидается, что он достигнет побережья Квинсленда рано утром во вторник.

Власти заявляют, что это мощнейший циклон за последние 6 лет.

Ранее премьер-министр Австралии Мальколм Тернбулл призвал местных жителей незамедлительно покинуть свои дома и попытаться найти убежище.

Метеорологическое бюро сообщает, что ураган набирает силу по мере приближения к побережью.

Власти уже организовали склады с продовольствием и горючим. Армия приведена в состояние готовности для помощи пострадавшим.

Премьер-министр штата Квинсленд Анастасия Палащук сказала, что, насколько ей известно, это самая масштабная эвакуация за всю историю штата. Она также напомнила всем о необходимости зарядить свои телефоны, так как ожидаются перебои с поставками электроэнергии.

«Это не циклон, а чудовище», — сказала премьер.

Тысячи людей покинули свои дома в городе Макей, а также в городках Боуен и Айр.

Палащук сказала, что для тех, кому некуда бежать, уже подготовлены центры временного размещения вдали от побережья.

Некоторые из местных жителей отказываются покидать свои дома, несмотря на предупреждения, что самая мощная часть циклона может оставить полосу разрушений шириной в 100 километров.

Более 2000 спасателей также находятся в состоянии полной готовности, но местное население уже было предупреждено, что они начнут свою работу лишь после того, как станет безопасно.

Безопасность

Метеорологи опасались, что циклон может достичь побережья в то же время, что и высокий утренний прилив, что могло привести к восьмиметровым волнам, но, судя по всему, шторм придет позже.

Власти также предупреждают о возможных наводнениях.

«Я умоляю всех — слушайте предупреждения компетентных организаций, — сказала Палащук. — Я это делаю, и вы должны тоже. Речь идет о вашей безопасности, о безопасности ваших родственников, о безопасности ваших детей».

Власти Квинсленда закрыли 102 школы, 81 детский сад и два порта.