Родственники шести погибших во время авиакатастрофы самолета Germanwings подали в понедельник, 27 марта, иск о возмещении ущерба в испанский суд. Как утверждают истцы, крушение самолета можно было бы предотвратить, если бы авиакомпания или ее материнское предприятие Lufthansa своевременно обнаружили психическое заболевание второго пилота Андреаса Лубица.



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Сумма компенсации не разглашается, однако, по сообщению адвоката потерпевших, предложение авиакомпании является «оскорбительным».

Как заявил в Барселоне представитель группы потерпевших Нарсис Мотхе, у 27-летнего Лубица было «достаточно» симптомов, однако Lufthansa не приняла их всерьез. Мотхе также раскритиковал прокуратуру немецкого Дюссельдорфа, которая в январе прекратила расследование трагедии, поскольку не было данных, что вину за гибель пассажиров несут и другие люди, помимо Лубица. Не исключено, утверждает Мотхе, что в месяцы перед авиакатастрофой врачи, коллеги и родственники могли узнать о суицидальных намерениях Лубица.

В январе 2017 года родственники погибших уже подали иск в суд США.

Аэробус A320 немецкой авиакомпании Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта 2015 года во французских Альпах. Погибли все 150 человек, находившиеся на борту, в том числе 72 гражданина Германии. Следствие пришло к выводу, что второй пилот Андреас Лубиц намеренно привел к крушению самолета в горах. Перед этим он заперся в кабине и не пускал туда командира экипажа.