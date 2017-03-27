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Родственники жертв крушения Germanwings подали иск о возмещении ущерба
28.03.2017 07:00 — Новости Мира | Tut.by
Родственники шести погибших во время авиакатастрофы самолета Germanwings подали в понедельник, 27 марта, иск о возмещении ущерба в испанский суд. Как утверждают истцы, крушение самолета можно было бы предотвратить, если бы авиакомпания или ее материнское предприятие Lufthansa своевременно обнаружили психическое заболевание второго пилота Андреаса Лубица.
Сумма компенсации не разглашается, однако, по сообщению адвоката потерпевших, предложение авиакомпании является «оскорбительным».
Как заявил в Барселоне представитель группы потерпевших Нарсис Мотхе, у 27-летнего Лубица было «достаточно» симптомов, однако Lufthansa не приняла их всерьез. Мотхе также раскритиковал прокуратуру немецкого Дюссельдорфа, которая в январе
В январе 2017 года родственники погибших уже подали иск в суд США.
Аэробус A320 немецкой авиакомпании Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф,
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В испанский суд поступил иск от родственников погибших в авиакатастрофе Germanwings. Сумма требуемой компенсации не разглашается.
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