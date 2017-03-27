Решение применить санкции в рамках американского законодательства о нераспространении в отношении еще восьми организаций в России было выработано предыдущей администрацией США. Тем не менее данное решение было оставлено в силе нынешним американским правительством. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.



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Он подтвердил, что решение стало результатом «периодического обзора», которым от внешнеполитического ведомства США требует заниматься закон о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, неоднократно дополнявшийся и расширявшийся. Последнее такое решение о введении санкций в отношении «нынешней группы физических и юридических лиц было принято Госдепартаментом США 17 января», уточнил американский дипломат. Срок полномочий предыдущего президента США демократа Барака Обамы истек в полдень 20 января. Обаму в этот же день сменил в Белом доме республиканец Дональд Трамп.

По словам сотрудника Госдепартамента, выработанное 17 января решение «впоследствии изучила заступавшая администрация, до передачи (соответствующих уведомлений) Конгрессу США 21 марта 2017 года». «Санкции не вступали в силу, пока оповещения о них не были доставлены в Конгресс», — отметил упомянутый представитель Госдепартамента. В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией.

Ранее стало известно, что США в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, включая входящие в Ростех АО «Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», коломенское Конструкторское бюро машиностроения.

Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на покупку любыми министерствами и ведомствами правительства США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон может, если сочтет необходимым, отменить действие этих рестрикций, вступивших в силу 21 марта.

Подчеркивается, что эти рестрикции не распространяются на «страны или правительства», под них подпадают исключительно сами организации, включенные в черный список.