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Трамп предложил расследовать связи Клинтон с Россией
28.03.2017 09:40 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп предложил комитету палаты представителей по разведке расследовать связи с Россией бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и ряда представителей Демократической партии. Об этом он написал в своем микроблоге в
«Почему комитет не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, которая позволила значительной доле урана уйти в РФ, организованную Хиллари „перезагрузку“ и ее похвалу в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты (глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон — прим. „Ленты.ру“)», — написал американский лидер. Он добавил, что «история о связях Трампа с Россией — это ложь».
20 марта директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что спецслужбы США займутся расследованием информации о связи Трампа с Москвой и предполагаемым вмешательством России в американские выборы. Республиканец какие-либо политические или деловые связи с РФ отрицает. Москва также опровергает обвинения Вашингтона во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.
В феврале президент США уже обвинял Хиллари Клинтон в том, что она отдала России 20 процентов американского урана, передает
Uranium One — канадская уранодобывающая компания, владеющая добывающими предприятиями в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР и США. В январе 2013-го российская госкорпорация «Росатом» приобрела 100 процентов акций организации.
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20 марта директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что спецслужбы США займутся расследованием информации о связи Трампа с Москвой и...
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