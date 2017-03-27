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Тело Ким Чон Нама до сих пор не забрали из морга в Малайзии
28.03.2017 12:20 — Новости Мира | Tut.by
Тело Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, отравленного боевым токсином в Малайзии в начале февраля, до сих пор остается в Куала-Лумпуре. Ни представители КНДР, ни члены семьи Ким не выражали желания забрать тело, заявил глава Минздрава Малайзии Субраманиам Сатасивам.
Ранее КНДР требовала передать тело Кима до проведения вскрытия, однако малайзийские власти ей отказали и провели вскрытие сами. С тех пор представители Северной Кореи трупом не интересовались.
«Тело все еще в морге в Куала-Лумпуре — заявил министр — Было много слухов о том, что его кремировали, но мы бы не сделали этого без согласия или указания заинтересованных сторон».
Жена и дети Ким Чон Нама, жившие в Макау, после его убийства исчезли. Предполагается, что они где-то скрылись из страха, что следующей целью убийц может стать сын покойного.
Ким Чон Нам был
Согласно видеозаписи с места убийства, попавшей в СМИ,
Власти Малайзии заявили, что использовали против Ким Чон Нама отравляющее вещество. Спустя 15−20 минут после этого по дороге в больницу он
В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают 10 человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.
Ким Чон Нам был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом был вынужден покинуть страну.
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"Было много слухов о том, что его кремировали, но мы бы не сделали этого без согласия или указания заинтересованных сторон", - заявил глава Минздрава Малайзии.
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