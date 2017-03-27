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Тело Ким Чон Нама до сих пор не забрали из морга в Малайзии

28.03.2017 12:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Тело Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, отравленного боевым токсином в Малайзии в начале февраля, до сих пор остается в Куала-Лумпуре. Ни представители КНДР, ни члены семьи Ким не выражали желания забрать тело, заявил глава Минздрава Малайзии Субраманиам Сатасивам.


Фото: Reuters

Ранее КНДР требовала передать тело Кима до проведения вскрытия, однако малайзийские власти ей отказали и провели вскрытие сами. С тех пор представители Северной Кореи трупом не интересовались.

«Тело все еще в морге в Куала-Лумпуре — заявил министр — Было много слухов о том, что его кремировали, но мы бы не сделали этого без согласия или указания заинтересованных сторон».

Жена и дети Ким Чон Нама, жившие в Макау, после его убийства исчезли. Предполагается, что они где-то скрылись из страха, что следующей целью убийц может стать сын покойного.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля этого года с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX, входящего в категорию боевых отравляющих веществ, использование которых запрещено во всем мире.

Согласно видеозаписи с места убийства, попавшей в СМИ, две женщины подошли к мужчине в светлом пиджаке и джинсах и набросили ему что-то на лицо. Затем они убежали, а мужчина подошел к службе охране аэропорта.

Власти Малайзии заявили, что использовали против Ким Чон Нама отравляющее вещество. Спустя 15−20 минут после этого по дороге в больницу он умер.

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают 10 человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.

Ким Чон Нам был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом был вынужден покинуть страну.

 
 
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"Было много слухов о том, что его кремировали, но мы бы не сделали этого без согласия или указания заинтересованных сторон", - заявил глава Минздрава Малайзии.

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