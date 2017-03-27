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Сын Гуцериева купил украинскую дочку «Сбербанка» через белорусскую компанию
28.03.2017 13:01 — Новости Мира | БДГ
Скандал с деятельностью в Украине российского «Сбербанка» подходит к концу: дочку продают Norvik Banka Григория Гусельникова и бизнесмену Саиду Гуцериеву через белорусскую компанию. Гуцериев после этого получит контроль над украинской дочкой российского «Сбербанка».
Как сообщается на сайте «Сбербанка» сообщается, что консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО «СБЕРБАНК» (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк.
Украинская пресса сообщает, что инвестиционный консорциум был создан специально для покупки банка. Мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания, название которой не сообщается.
Цена объявленной вчера сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую «дочку» Сбербанка в $450–680 млн, сообщает «
Саид Гуцериев - сын владельца "РуссНефти" и одного из богатейший бизнесменов РФ Михаила Гуцериева. Последний имеет тесные контакты с Беларусью. Напомним, что совсем недавно стало известно, что стартап Banuba, разрабатывающий мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности (AR, augmented reality),
13 марта Александр Лукашенко
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Скандал с деятельностью в Украине российского «Сбербанка» подходит к концу: дочку продают Norvik Banka Григория Гусельникова и бизнесмену Саиду Гуцериеву через...
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