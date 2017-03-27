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Из окруженного Мосула беспрепятственно вышли 800 боевиков ИГ

28.03.2017 14:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Около 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» беспрепятственно вышли из окруженного иракского города Мосул. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает «Интерфакс».


Фото: Reuters

«Несмотря на заверения коалиции о полном окружении Мосула, продолжается просачивание боевиков из города в район сирийского Дейр-эз-Зора, гарнизон которого на протяжении нескольких лет ведет бои в окружении», — сообщил Рудской.

По словам генерала, авиация международной коалиции практически каждый день наносит удары по городским кварталам Мосула, в которых, помимо боевиков, находятся десятки тысяч мирных жителей.

«По оценкам международных гуманитарных организаций, город покинули более 250 тысяч человек. Развернутые в его окрестностях лагеря беженцев переполнены, в них ощущается острый дефицит продовольствия, питьевой воды и лекарств», — добавил военный.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию в Мосуле с боями в сирийском Алеппо. По его словам, тогда авиация не применялась, а гражданское население имело возможность покинуть город по гуманитарным коридорам.

Ранее 28 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн заявил, что за все время сражения за западную часть Мосула с 17 февраля до настоящего момента погибли по меньшей мере 307 местных жителей, еще 273 были ранены.

17 марта сообщалось, что в результате бомбардировок Мосула погибли около 200 мирных жителей. Предположительно, авиаудары по позициям боевиков ИГ наносили ВВС США. В Пентагоне начали проверку информации о гибели гражданских лиц. В ведомстве признали, что по просьбе иракских властей наносили удары по городу, однако свою причастность к произошедшему не подтвердили.

 
 
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По оценкам международных гуманитарных организаций, город покинули более 250 тысяч человек.

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