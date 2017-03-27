Лидер партии «Рух новых сил» (Движение новых сил), экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал телеведущим. Ток-шоу «Другая Украина» будет выходить на телеканале ZIK.



Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

«Мы записали на Зике (ZIK) первую программу „Другой Украины“, и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — отметил Саакашвили на своей странице в Facebook, добавив, что первый выпуск ток-шоу был записан 27 марта.

Судя по фотографиям, выложенным политиком, гостями передачи стали депутаты Верховной рады Владимир Парасюк, Александр Бригинец и Сергей Шахов, а также экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко и бывший министр энергетики Иван Плачков.

После отставки с должности губернатора Одесской области Саакашвили начал жестко критиковать президента Петра Порошенко. Свою программу он ведет на фоне собачьей будки, и это не случайно. Ранее Порошенко заявил, что его оппоненты «в жизни собачьей будки не построили», что вызвало резкую реакцию ряда украинских политиков, в том числе и Саакашвили. Он в ответ сказал, что в бытность президентом Грузии он строил для людей, а не для себя, как Порошенко.

Сейчас экс-губернатор пытается объединить вокруг своей партии «Рух новых сил» другие политические силы. «Вы увидите, в ближайшее время будет большое объединение», — сказал он журналистам во время форума, организованного партией «Воля», 25 марта в Киеве. В форуме приняли участие, кроме партии Саакашвили, «Хвыля», «ДемАльянс», «Воля», а также некоторые другие силы.

Саакашвили не исключает, что в Украине в нынешнем году могут состояться досрочные выборы Верховной рады. «Притом, что у нас нулевой рост экономики в этом году, у власти нет запаса прочности, есть много других неблагоприятных международных факторов. Я думаю, что в Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году все закончится выборами», — сказал Саакашвили.