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Судьбу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге может решить реферндум
28.03.2017 16:28 — Новости Мира | Tut.by
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о статусе Исаакиевского собора, который власти города решили передать Русской православной церкви (РПЦ).
Решение о проведении референдума теперь должно принять законодательное собрание города.
На референдуме жителей города планируется спросить, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор, а также Петропавловский собор и Спас на Крови остались государственными музеями при возможности проведения в них церковных служб.
Власти Санкт-Петербурга в конце 2016 года распорядились начать подготовку к передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.
В Петербурге прошли
Решение отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ пытались оспорить в судах, однако иски были отклонены. Первую заявку на проведение референдума горизбирком также отклонил из-за неправильного оформления документов.
Референдумы в Санкт-Петербурге не проводились с 1991 года.
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Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о статусе Исаакиевского собора, который власти города решили передать Русской...
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