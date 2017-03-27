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Судьбу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге может решить реферндум

28.03.2017 16:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о статусе Исаакиевского собора, который власти города решили передать Русской православной церкви (РПЦ).


Исаакиевский собор, Санкт-Петербург. Фото: Reuters

Решение о проведении референдума теперь должно принять законодательное собрание города.

На референдуме жителей города планируется спросить, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор, а также Петропавловский собор и Спас на Крови остались государственными музеями при возможности проведения в них церковных служб.

Власти Санкт-Петербурга в конце 2016 года распорядились начать подготовку к передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В Петербурге прошли несколько массовых акций протеста против передачи собора церкви, участники которых в числе прочего указывали, что музей, действующий в Исаакии, прекратит свое существование.

Решение отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ пытались оспорить в судах, однако иски были отклонены. Первую заявку на проведение референдума горизбирком также отклонил из-за неправильного оформления документов.

Референдумы в Санкт-Петербурге не проводились с 1991 года.

 
 
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Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о статусе Исаакиевского собора, который власти города решили передать Русской...

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