Первая серьезная попытка Дональда Трампа внести изменения в законодательство сорвалась на прошлой неделе после того, как республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения, отменявший введенную президентом Бараком Обамой страховую систему Obamacare.



Фото: White House

Ответственность за провал законопроекта возлагают на так называемый «Кокус свободы» (Freedom Caucus), таинственную группировку республиканцев, которая отказывается идти в ногу со спикером палаты представителей Полом Райаном и президентом Дональдом Трампом.

При этом никто не может с точностью сказать, кто входит в «Кокус свободы» и как эти люди будут голосовать по тому или иному вопросу. Присоединиться к этой таинственной организации можно только по приглашению, а членство в ней тщательно скрывается.

«Кокус свободы» появился в 2015 году после жалоб на бывшего спикера Джона Бейнера, пытавшегося протащить один из законопроектов в обход правил палаты представителей (палата тогда сочла этот законопроект недостаточно консервативным).

Члены группы изначально поставили своей целью борьбу за права рядовых членов Республиканской партии и возглавили оппозицию проекту Obamacare. Среди идей, которые пропагандирует «Кокус свободы», — сбалансированный бюджет и сокращение размеров правительства.

Во время правления администрации Барака Обамы участники группы оказали столь сильное сопротивление Бейнеру в его подходе к бюджетным сокращениям и законопроектам, что спикер предпочел подать в отставку, чтобы не ввязываться в тяжелую внутрипартийную войну.

За закрытыми дверями

Разумеется, собрания «Кокуса свободы" проходят за закрытыми дверями. Его члены порой отказываются принимать участие в голосовании, прежде чем посоветуются с коллегами по тайному клубу.

«Эти ребята держатся друг за друга, — говорит Лора Блессинг, старший научный сотрудник Института правительственных отношений при университете Джорджтауна. — В Республиканской партии не осталось больше умеренных республиканцев, но эти ребята намного консервативнее остальных своих коллег».

В этом и заключается их сила.

«Кокус свободы» насчитывает около трех десятков членов — это чуть более 15% всех республиканцев в палате представителей.

Но как блок эта группа при голосовании может нивелировать преимущество в 44 голоса, которое республиканцы имеют над демократами (соотношение республиканцев и демократов в палате представителей составляет сейчас 237 к 193).

Если предположить, что законопроект не получил в свою поддержку ни одного голоса демократов, Райан не может позволить себе вдобавок потерять 23 голоса республиканцев. А это значит, что одобрение любого законопроекта находится в руках «Кокуса».

«Кокус» не занял никакой официальной позиции по одобренному Трампом законопроекту реформы системы здравоохранения. Его члены могли голосовать по собственному усмотрению. Но большинство из них хотело полной отмены Obamacare.

Когда они увидели, что этого не происходит, они вообще отказались голосовать за проект Трампа.

Доктор Блессинг предвидит стычки между руководством республиканцев и «Кокусом» и в будущем по таким вопросам, как реформа системы налогообложения, федеральный бюджет и расходы на инфраструктуру.

Все это — очень дорогостоящие предприятия с точки зрения «Кокуса», выступающего за жесткую экономию.

Все это ставит спикера палаты Пола Райана, в задачу которого входит продвижение партийных законопроектов, перед нелегким выбором.

«Если он попытается заручиться голосами демократов, ему этого не простят товарищи по партии», — напоминает доктор Блессинг.

Высокий рейтинг

Заигрывание с «Кокусом свободы», по ее словам, не имело бы столь далеко идущих политических последствий, но ему придется идти на компромисс с людьми, которые в прошлом не были склонны к компромиссам.

К тому же у членов клуба нет особых поводов идти на переговоры, ведь многим умеренным республиканцам новый законопроект тоже не пришелся по вкусу. Просто они не так открыто и единодушно выразили свой протест.

Сейчас основную вину за провал законопроекта возлагают именно на «Кокус свободы», в связи с этим клуб даже потерял одного члена: Тед По заявил, что их упрямство было контрпродуктивным.

«Сказать „нет“ легко, а вести за собой трудно. Но именно для этого нас избирали», — заявил он.

И тем не менее рейтинг членов «Кокуса» остается высоким, чего нельзя сказать о президенте. А в Вашингтоне реальная власть определяется именно этим.

Кети Шепард, BBC News