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В Италии злоумышленники пытались украсть тело основателя Ferrari

28.03.2017 23:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Итальянская полиция раскрыла деятельность банды наркоторговцев, которая планировала выкрасть тело Энцо Феррари, основателя Ferrari. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным правоохранителей, наркоторговцы намеревались похитить тело основателя компании с кладбища в городе Модена, чтобы шантажировать его родственников и потребовать выкуп. Злоумышленники, как подчеркивается, неоднократно посетили кладбище и даже продумали, через какие каналы будут общаться с родственниками Феррари и как будут хранить его тело.

Тем не менее полиции удалось поймать банду наркоторговцев. Отмечается, что они занимались наркотрафиком и торговлей оружием между островом Сардиния и Северной Италией.

 
 
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Наркоторговцы намеревались похитить тело основателя компании с кладбища в городе Модена, чтобы шантажировать его родственников и потребовать выкуп.

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