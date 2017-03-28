Итальянская полиция раскрыла деятельность банды наркоторговцев, которая планировала выкрасть тело Энцо Феррари, основателя Ferrari. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным правоохранителей, наркоторговцы намеревались похитить тело основателя компании с кладбища в городе Модена, чтобы шантажировать его родственников и потребовать выкуп. Злоумышленники, как подчеркивается, неоднократно посетили кладбище и даже продумали, через какие каналы будут общаться с родственниками Феррари и как будут хранить его тело.

Тем не менее полиции удалось поймать банду наркоторговцев. Отмечается, что они занимались наркотрафиком и торговлей оружием между островом Сардиния и Северной Италией.