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Украина оценила экспортные потери из-за Крыма и Донбасса

28.03.2017 22:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Экспортные потери Украины из-за конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к России составили почти 13 млрд долларов за двухлетний период. Об этом сообщается в брошюре «Экспортная стратегия Украины», опубликованной на сайте Министерства экономического развития и торговли.

По данным ведомства, доля Крыма и «отдельных районов» Донецкой и Луганской областей в общем экспорте Украины сократилась с 26,6 процента в 2013 году до 10,4 процента в 2015-м. За этот двухлетний период экспорт из Донецкой области упал на 70 процентов, из Луганской — на 93 процента.

«В стоимостном выражении экспортные потери из этих регионов и из временно оккупированного Крыма (стандартная формулировка Киева относительно присоединившегося к России в 2014 году Крымского полуострова) составили 12,9 миллиарда долларов США из общего объема экспортных потерь Украины в размере 25,2 миллиарда долларов США за двухлетний период», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в документе, экспорт товаров и услуг из Украины в Россию с 2012 по 2016 год сократился в пять раз — с 17,3 миллиарда долларов до 3,6 миллиарда.

 
 
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Экспортные потери Украины из-за конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к России составили почти 13 млрд долларов за двухлетний период.

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