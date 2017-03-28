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Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС

29.03.2017 02:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из ЕС. Об этом сообщает Reuters.


Уведомление будет вручено главе Евросовета Дональду Туску лично постоянным представителем Соединенного Королевства Тимом Барроу в среду, 29 марта, около 11.30 по времени GMT (14.30 по минскому).

16 марта королева Великобритании Елизавета II одобрила закон о запуске Brexit.

Ранее парламент Великобритании наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава Европейского союза, приняв соответствующий законопроект.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого подданные большинством голосов приняли решение о выходе из Евросоюза. Конкретные условия выхода не определены, они будут установлены на переговорах между Лондоном и странами ЕС, которые начнутся после официального заявления о выходе из Евросоюза и продлятся не более двух лет.

 
 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из ЕС.

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