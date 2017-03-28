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Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
29.03.2017 02:00 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из ЕС. Об этом сообщает
Уведомление будет вручено главе Евросовета Дональду Туску лично постоянным представителем Соединенного Королевства Тимом Барроу в среду, 29 марта, около 11.30 по времени GMT (14.30 по минскому).
16 марта королева Великобритании Елизавета II
Ранее парламент Великобритании наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава Европейского союза, приняв соответствующий законопроект.
Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из ЕС.
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