Сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 86 сенатор высказались за вступление страны в альянс, двое — против. Решение сената будет направлено президенту на подпись.

На саммите НАТО в декабре 2009 года Черногория получила План действий для членства в НАТО. В 2010 году стартовали переговоры, которые завершились в мае 2016 года подписанием протокола о вступлении в организацию, после чего страна получила статус наблюдателя. После ратификации этого протокола всеми странами альянса и Черногорией страна станет полноценным участником Вашингтонского договора о коллективной безопасности и 29-м членом альянса. Протокол уже ратифицировали 24 из 28 стран НАТО, однако сенат конгресса США пока не сделал этого.

Очередной саммит НАТО в Брюсселе пройдет 25 мая. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия негативно относится к расширению НАТО.