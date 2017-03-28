В ночь на 28 марта неизвестные обстреляли Генконсульство Польши в украинском городе Луцке. На месте изъяты фрагменты ручного противотанкового гранатомета РПГ-22, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на правоохранителей.



Фото: volyn24

После обстрела в крыше здания Генконсульства осталась дыра, разбито окно. На тот момент в здании находились только охранники: они слышали взрыв, сами не пострадали.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «теракт». Консульство пока не работает.

«Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Польшей. Делаем все, чтобы виновные были наказаны», — заявил в Твиттер глава МИД Украины Павел Климкин.

В связи с инцидентом в МИД Польши был вызван украинский посол.

«Наше посольство в Киеве также заявит ноту протеста в МИД Украины , — говорится в сообщении МИД Польши. — Мы ожидаем, что украинские службы обеспечат более эффективную охрану дипломатических учреждений, а также выяснят обстоятельства происшествия и задержат исполнителей».

Луцк — административный центр Волынской области Украины. В 1943 году бойцы Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) участвовали в массовых убийствах поляков на территории области. По разным оценкам , жертвами стали от 30 до 100 тысяч человек.

Эти события получили название Волынской трагедии (Волынской резни). Летом 2016 года Сейм и Сента Польши признали ее геноцидом .

При этом в 2015 году Верховная рада Украины признала деятельность ОУН-УПА борьбой за независимость страны.

В феврале 2017 года президент Польши Анджей Дуда заявил в телеинтервью польскому каналу TVP1, что обращался к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой изменить этот закон. «Историческая правда означает абсолютный запрет на прославление тех, кто был убийцами», — заявил он в эфире.

Вскоре у посольства Польши в Киеве прошла акция протеста, участники обвинили польские власти в антиукраинских высказываниях. А феврале-марте в Украине были осквернены несколько памятников погибшим во время Второй мировой войны полякам.