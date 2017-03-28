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Путин увеличил численность Вооруженных сил России
29.03.2017 12:19 — Новости Мира | Tut.by
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России. Соответствующий указ
Согласно документу, с 1 июля 2017 года штатная численность Вооруженных сил страны устанавливается в количестве 1 млн 903 тысяч 51 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
В июле 2016 года штатная численность Вооруженных сил была установлена в количестве 1 млн 885 тысяч 371 единицы, в том числе ровно 1 млн военнослужащих.
Отмечается, что новый указ вступил в силу 28 марта.
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Указ президента России вступил в силу 28 марта.
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