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Путин увеличил численность Вооруженных сил России

29.03.2017 12:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, с 1 июля 2017 года штатная численность Вооруженных сил страны устанавливается в количестве 1 млн 903 тысяч 51 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

В июле 2016 года штатная численность Вооруженных сил была установлена в количестве 1 млн 885 тысяч 371 единицы, в том числе ровно 1 млн военнослужащих.

Отмечается, что новый указ вступил в силу 28 марта.

 
 
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Указ президента России вступил в силу 28 марта.

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