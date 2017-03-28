Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, с 1 июля 2017 года штатная численность Вооруженных сил страны устанавливается в количестве 1 млн 903 тысяч 51 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

В июле 2016 года штатная численность Вооруженных сил была установлена в количестве 1 млн 885 тысяч 371 единицы, в том числе ровно 1 млн военнослужащих.

Отмечается, что новый указ вступил в силу 28 марта.