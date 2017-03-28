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Организаторы "Евровидения" пригрозили Украине отстранением от конкурса
29.03.2017 17:05 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что если в течение следующих недель не будет найдено решение по участию России в конкурсе, Украина может быть временно отстранена от «Евровидения». Такое заявление Делтенре сделала в интервью швейцарскому изданию
«Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», — заявила она, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры с украинским премьером Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко по поиску «оптимального решения».
"Я глубоко сожалею, что «Евровидение» используют для политических игр", — заявила Делтенре. «Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать их друг против друга», — добавила она.
Заявления гендиректора Европейского вещательного союза, который является организатором песенного конкурса «Евровидения», звучат на фоне решения властей Украины
В связи со сложившейся ситуацией EBU ранее предложил устроить дистанционное участие Самойловой в конкурсе —
На прошлой неделе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко
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"Я глубоко сожалею, что "Евровидение" используют для политических игр", - заявила Делтенре.
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