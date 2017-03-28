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Организаторы "Евровидения" пригрозили Украине отстранением от конкурса

29.03.2017 17:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что если в течение следующих недель не будет найдено решение по участию России в конкурсе, Украина может быть временно отстранена от «Евровидения». Такое заявление Делтенре сделала в интервью швейцарскому изданию Blick.


«Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», — заявила она, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры с украинским премьером Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко по поиску «оптимального решения».

​"Я глубоко сожалею, что «Евровидение» используют для политических игр", — заявила Делтенре. «Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать их друг против друга», — добавила она.

Заявления гендиректора Европейского вещательного союза, который является организатором песенного конкурса «Евровидения», звучат на фоне решения властей Украины запретить въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе. Решение внести Самойлову в «стоп-лист» для посещения Украины Киев обосновал тем, что певица выступала на фестивале в Крыму. Это было в 2015 году, после того, как Россия приняла решение о присоединении Крыма.

В связи со сложившейся ситуацией EBU ранее предложил устроить дистанционное участие Самойловой в конкурсе — транслировать ее выступление во время конкурса по спутнику. Однако «Первый канал», которому было сделано такое предложение, отверг его. Киев, комментируя предложение EBU, заявил, что вариант с видеотрансляцией выступления Самойловой также станет нарушением украинских законов.

На прошлой неделе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко говорил, что страна готова принять всех участников конкурса, в том числе и от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства.

 
 
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​"Я глубоко сожалею, что "Евровидение" используют для политических игр", - заявила Делтенре.

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