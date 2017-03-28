Президент Молдовы инициирует проведение референдума о внсении изменений в Конституцию.

Как сообщает Deutsche Welle, Игорь Додон подписал указ о проведении в стране референдума во время пресс-конференции, посвященной 100 дням пребывания его на посте главы государства.

Сообщается, что гражданам на референдуме предложат проголосовать по четырем вопросам. В частности, будет вынесен вопрос о предоставлении президенту расширенных полномочий для роспуска парламента и организации досрочных выборов, попросят граждан ответить по вопросу снижения числа депутатов парламента с до 71 человека, об отмене закона о переводе украденных из банковской системы миллиардов евро в госдолг, а также о замене школьного предмета «История румын» на «Историю Молдовы».

При этом правящая партия Молдовы - ДПМ раскритиковала инициативу президента. Там полагают, что референдум станет продолжением избирательной кампании Додона.