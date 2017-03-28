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Президент Молдовы хочет поменять Конституцию «под себя»

29.03.2017 17:27 — Новости Мира | БДГ  
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Президент Молдовы инициирует проведение референдума о внсении изменений в Конституцию. 

Как сообщает Deutsche Welle, Игорь Додон подписал указ о проведении в стране референдума во время пресс-конференции, посвященной 100 дням пребывания его на посте главы государства.

Сообщается, что гражданам на референдуме предложат проголосовать по четырем вопросам. В частности, будет вынесен вопрос о предоставлении президенту расширенных полномочий для роспуска парламента и организации досрочных выборов, попросят граждан ответить по вопросу снижения числа депутатов парламента с до 71 человека, об отмене закона о переводе украденных из банковской системы миллиардов евро в госдолг, а также о замене школьного предмета «История румын» на «Историю Молдовы».

При этом правящая партия Молдовы - ДПМ раскритиковала инициативу президента. Там полагают, что референдум станет продолжением избирательной кампании Додона.

Стоит отметить, что Додон на выборах представлял так называемую «пророссийскую позицию», тогда как Демократическая партия Молдовы аккумулирует вокруг себя проевропейскую коалицию. Додон настаивал на том, чтобы в школах начали обязательно изучать русский язык и планировал пойти на сближение с РФ.

 
 
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Президент Молдовы инициирует проведение референдума о внсении изменений в Конституцию. 

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