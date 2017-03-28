Польские консульства в Украине будут закрыты до тех пор, пока украинские власти примут меры по обеспечению безопасности диппредставительств, сообщил МИД Польши после встречи вице-главы ведомства Яна Дзедзичака с послом Украины в Варшаве Андреем Дещицой, передает Радио "Польша" .



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«Польская сторона подчеркнула, что, согласно Венской конвенции, принимающая страна обязана применить все необходимые средства защиты для предупреждения нападений как на чиновников консульств, так и на места их работы», — отмечается в заявлении МИД Польши.

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Петр Порошенко также обсудили инцидент. Украинский президент выразил сожаление о случившемся и рассказал о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дипломатических представительств и исторических памятников в Украине, связанных с Польшей.

Напомним, в ночь на 28 марта неизвестные обстреляли Генконсульство Польши в украинском городе Луцке. На месте изъяли фрагменты ручного противотанкового гранатомета РПГ-22.

После обстрела в крыше здания Генконсульства осталась дыра, разбито окно. На тот момент в здании находились только охранники: они слышали взрыв, сами не пострадали.