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Польша закрывает свои консульства в Украине
29.03.2017 18:48 — Новости Мира | Tut.by
Польские консульства в Украине будут закрыты до тех пор, пока украинские власти примут меры по обеспечению безопасности диппредставительств, сообщил МИД Польши после встречи вице-главы ведомства Яна Дзедзичака с послом Украины в Варшаве Андреем Дещицой, передает
«Польская сторона подчеркнула, что, согласно Венской конвенции, принимающая страна обязана применить все необходимые средства защиты для предупреждения нападений как на чиновников консульств, так и на места их работы», — отмечается в заявлении МИД Польши.
Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Петр Порошенко также обсудили инцидент. Украинский президент выразил сожаление о случившемся и рассказал о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дипломатических представительств и исторических памятников в Украине, связанных с Польшей.
Напомним, в ночь на 28 марта неизвестные
После обстрела в крыше здания Генконсульства осталась дыра, разбито окно. На тот момент в здании находились только охранники: они слышали взрыв, сами не пострадали.
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Польские консульства в Украине будут закрыты до тех пор, пока украинские власти примут меры по обеспечению безопасности диппредставительств.
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