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Женщина пыталась наехать на полицейских в центре Вашингтона
29.03.2017 19:13 — Новости Мира | Tut.by
Полиция открыла огонь у здания конгресса США в Вашингтоне после того как женщина-водитель едва не наехала на полицейских.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
По сообщению полиции, женщина врезалась в патрульную машину, резко развернулась и, предположительно, пыталась наехать на полицейских.
Женщина задержана, мотивы ее действий пока неизвестны. В полиции предполагают, что происшествие носит криминальный характер.
За последние несколько месяцев произошло несколько преднамеренных наездов водителей автомобилей на пешеходов.
В 2016 году грузовик
19 декабря произошел
22 марта в центре Лондона мужчина
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По сообщению полиции, женщина врезалась в патрульную машину, резко развернулась и, предположительно, пыталась наехать на полицейских.
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