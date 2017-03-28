Полиция открыла огонь у здания конгресса США в Вашингтоне после того как женщина-водитель едва не наехала на полицейских.



Фото: Reuters

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

По сообщению полиции, женщина врезалась в патрульную машину, резко развернулась и, предположительно, пыталась наехать на полицейских.

Женщина задержана, мотивы ее действий пока неизвестны. В полиции предполагают, что происшествие носит криминальный характер.

За последние несколько месяцев произошло несколько преднамеренных наездов водителей автомобилей на пешеходов.

В 2016 году грузовик въехал в толпу празднующих на Лазурном берегу в Ницце в День взятия Бастилии, 14 июля. Погибли более 80 человек. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением.

19 декабря произошел теракт в Берлине . Грузовик-фура с полуприцепом промчался по заполненной людьми территории рождественской ярмарки. Погибло 12 человек, ещё более 50 получили ранения.

22 марта в центре Лондона мужчина наехал на пешеходов , а затем набросился с ножом на полицейского. В результате погибли пять человек, включая нападавшего и полицейского, более 40 пострадали.