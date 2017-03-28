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Женщина пыталась наехать на полицейских в центре Вашингтона

29.03.2017 19:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция открыла огонь у здания конгресса США в Вашингтоне после того как женщина-водитель едва не наехала на полицейских.


Фото: Reuters

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

По сообщению полиции, женщина врезалась в патрульную машину, резко развернулась и, предположительно, пыталась наехать на полицейских.

Женщина задержана, мотивы ее действий пока неизвестны. В полиции предполагают, что происшествие носит криминальный характер.

За последние несколько месяцев произошло несколько преднамеренных наездов водителей автомобилей на пешеходов.

В 2016 году грузовик въехал в толпу празднующих на Лазурном берегу в Ницце в День взятия Бастилии, 14 июля. Погибли более 80 человек. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением.

19 декабря произошел теракт в Берлине. Грузовик-фура с полуприцепом промчался по заполненной людьми территории рождественской ярмарки. Погибло 12 человек, ещё более 50 получили ранения.

22 марта в центре Лондона мужчина наехал на пешеходов, а затем набросился с ножом на полицейского. В результате погибли пять человек, включая нападавшего и полицейского, более 40 пострадали.

 
 
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По сообщению полиции, женщина врезалась в патрульную машину, резко развернулась и, предположительно, пыталась наехать на полицейских.

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