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Умер журналист-международник Юрий Выборнов
29.03.2017 21:34 — Новости Мира | Tut.by
Скончался известный журналист Юрий Выборнов. Об этом
«Ушел из жизни отец», — написал он, информировав, что прощание состоится 1 апреля в ритуальном зале Первой Градской больницы в 12.00 мск.
«Будучи зрителем, смотрел, как он строит фразы, как он умеет филигранно точно, что было нехарактерно для советского телевидения, строить фразы, подбирать слова, — рассказал ТАСС главный редактор радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов. — И когда я стал главным редактором, через много лет после этого, я своим молодым коллегам говорил — найдите записи Юрия Выборнова и учитесь, чтобы фраза вбивалась в уши слушателя».
«Я его никогда не видел, никогда не встречался лично, — продолжил Венедиктов. — Но в этом смысле я считаю его своим учителем».
Юрий Выборнов родился в 1946 году. В середине 80-х работал собственным корреспондентом Гостелерадио в Италии, позднее — собкором ОРТ в Австрии, а также был собкором Первого канала в Израиле.
Его репортажи отличал яркий слог, фактурные описания традиций и культуры европейских народов. Он также передавал острые репортажи о ситуации в отношениях Палестины и Израиля.
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Юрий Выборнов родился в 1946 году. В середине 80-х работал собственным корреспондентом Гостелерадио в Италии, позднее - собкором ОРТ в Австрии, а также был собкором...
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