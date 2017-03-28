Юрий Выборнов. Кадр: КХЛ / YouTube

Скончался известный журналист Юрий Выборнов. Об этом сообщил его сын Константин Выборнов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ушел из жизни отец», — написал он, информировав, что прощание состоится 1 апреля в ритуальном зале Первой Градской больницы в 12.00 мск.

«Будучи зрителем, смотрел, как он строит фразы, как он умеет филигранно точно, что было нехарактерно для советского телевидения, строить фразы, подбирать слова, — рассказал ТАСС главный редактор радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов. — И когда я стал главным редактором, через много лет после этого, я своим молодым коллегам говорил — найдите записи Юрия Выборнова и учитесь, чтобы фраза вбивалась в уши слушателя».

«Я его никогда не видел, никогда не встречался лично, — продолжил Венедиктов. — Но в этом смысле я считаю его своим учителем».

Юрий Выборнов родился в 1946 году. В середине 80-х работал собственным корреспондентом Гостелерадио в Италии, позднее — собкором ОРТ в Австрии, а также был собкором Первого канала в Израиле.

Его репортажи отличал яркий слог, фактурные описания традиций и культуры европейских народов. Он также передавал острые репортажи о ситуации в отношениях Палестины и Израиля.