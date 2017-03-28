Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине по вопросу выплаты суверенного долга.



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Минфин РФ официально заявил, что положительное решение суда говорит о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $ 3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов.

Однако Украина уже подала апелляцию, рассмотрение которой, по словам экспертов, займет от шести до девяти месяцев.

Россия поставила точку

Минфин России считает решение суда окончательным, настаивая на отсутствии у Украины аргументов для невыплаты долга. «Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», — подчеркнули в российском министерстве. Таким образом, по мнению Минфина, «суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме.

«Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком Суде г. Лондона не предполагается», — добавили в министерстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Лондоне сообщал, что на заседании суда в январе 2017 года украинская сторона предложила Высокому суду Лондона рассматривать дело по украинскому праву, аргументируя это тем, что решения по долговым обязательствам перед РФ принимались внутри страны. Еще одной линией защиты Украины, по информации Минфина РФ, было заявление Украины о том, что решение продать еврооблигации России было принято руководством страны под давлением.

Лондон услышал аргументы России

Судьей по делу о ходатайстве российской стороны в Высоком суде Лондона выступал Уильям Блэр, приходящийся старшим братом бывшему премьер-министр Тони Блэру, который возглавлял британское правительство с 1997 по 2007 год.

«Доверительный управляющий имеет право на ускоренное рассмотрение дела», — сказал судья, зачитывая решение, передавал корреспондент ТАСС из зала суда. По его информации, Уильям Блэр указал на то, что теперь предстоит определиться с тем, как будет происходить дальнейшее рассмотрение дела.

Судья отметил, что внимательно изучил свидетельские показания главы Минфина Украины Александра Данилюка о том, что подача иска Россией является на самом деле «инструментом по оказанию давления на Киев» в ряде таких действий, как «военная оккупация, уничтожение имущества, незаконная экспроприация активов и ужасные гуманитарные последствия». Однако Блэр постановил, что, учитывая, что иск был подан о выплате долговых обязательств, перечисленные вопросы не входят в его юрисдикцию.

При этом, судья не указал конкретных сроков вынесения вердикта по иску.

Апелляция Украины

Украинская сторона в суде Лондона надеялась отстоять право на полномасштабный судебный процесс, который включал бы в себя изучение политических аспектов этого дела. Глава Минфина страны заявил, что Украина продолжит отстаивать свою позицию. Такое решение подтвердил в зале суда корреспонденту ТАСС представитель юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая представляет интересы ответчика.

Апелляционный суд согласился заморозить решение Высокого суда Лондона до следующего заседания суда, утверждает Данилюк. Однако это заявление не получило фактического подтверждения.

Тем не менее, вряд ли можно ожидать вердикта суда по спору в ближайшее время. Рассмотрение апелляции, как сообщил один из экспертов, который принял участие в заседании, может занять от шести до девяти месяцев. Зампред ВЭБ Андрей Клепач также уверен, что, несмотря на положительное решение суда по ускоренной процедуре, вряд ли оно приведет к быстрому вердикту суда по самому иску.

Высокий суд

Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года по взысканию с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял $ 3 млрд плюс выплата последнего купона в размере $ 75 млн. С каждым днем задолженность растет на $ 683 тысячи за счет процентов, сказано в иске.

Российская сторона неоднократно предлагала Украине решить этот вопрос за столом переговоров. Встреча министров финансов двух стран должна была состояться на полях форума Международного валютного фонда в Вашингтоне в начале октября прошлого года, но так и не состоялась.

Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что не видит смысла во встрече, пока Украина не признает долг суверенным. В декабре 2016 года замглавы Минфина Сергей Сторчак констатировал, что досудебное урегулирование уже невозможно.