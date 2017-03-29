Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала во вторник об условии, при котором она может досрочно покинуть пост главы правительства. Это случится, если она начнет ощущать продолжительную деформацию своей личности, пишет газета Welt .



Ангела Меркель. Фото: Reuters

Глава правительства выступала в Берлине на презентации книги экс-министра юстиции ФРГ (1992−1996 гг., 2009−2013 гг.) Сабины Лойтхойссер-Шнарренбергер «Самообладание — это сила» (Haltung ist Strke). Бывший министр рассказала о своей скандальной отставке в 1996 году, когда она ушла из правительства Гельмута Коля. Участники мероприятия спросили Меркель, возможен ли такой сценарий в ее случае.

«Это очень интересный вопрос. Я (уйду в отставку), если почувствую, что пришла к продолжительной личностной деформации», — заявила Меркель.

По ее словам, политик должен постоянно задаваться вопросом: «Как долго я могу идти на компромисс?». При этом свою черту Меркель так и не назвала. «Оставим этот вопрос, я же пока не ушла в отставку», — заключила канцлер.

Ангела Меркель является главой правительства Германии с ноября 2005 года. В сентябре этого года в ФРГ пройдут парламентские выборы, на которых решится, сохранит ли она за собой этот пост.