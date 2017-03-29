﻿ Турция заявила об успешном завершении начатой в 2016 году наземной военной операции в Сирии. 21.by
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Турция заявила об успешном завершении начатой в 2016 году наземной военной операции в Сирии

29.03.2017 21:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Турция заявила об успешном завершении военной операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Такое заявление распространили в стране по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, председателем на котором выступил президент Тайип Эрдоган, предает Hurriyet.


Фото: aa.com.tr

«Операция „Щит Евфрата“, которую начали для обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от ИГ угрозы, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена», — говорится в заявлении.

Турция начала наземную операцию в Сирии 24 августа 2016 года. Целью было заявлено освобождение от террористической группировки «Исламское государство» города Джераблус, который находится в километре от сирийско-турецкой границы. После авиаударов сирийскую границу пересекли турецкие танки.

Сирия посчитала проведение наземной операции на своей территории войсками Турции нарушением суверенитета страны. В Сирии считают, что борьба с терроризмом должна координироваться с сирийскими властями.

 
 
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