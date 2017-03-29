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Турция заявила об успешном завершении начатой в 2016 году наземной военной операции в Сирии
29.03.2017 21:58 — Новости Мира | Tut.by
Турция заявила об успешном завершении военной операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Такое заявление распространили в стране по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, председателем на котором выступил президент Тайип Эрдоган, предает
«Операция „Щит Евфрата“, которую начали для обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от ИГ угрозы, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена», — говорится в заявлении.
Турция начала
Сирия посчитала проведение наземной операции на своей территории войсками Турции
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