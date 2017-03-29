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Сотрудницу Госдепа США обвинили в контактах с разведкой Китая

30.03.2017 07:44 — Новости Мира | Tut.by  
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В США 60-летней сотруднице Госдепартамента Кэндес Клэйборн в федеральном суде в Вашингтоне были предъявлены обвинения в контактах с агентами китайской разведки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Также ее обвиняют в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР).

Сообщается, что Клэйборн имела доступ к конфиденциальным данным. По словам федеральных обвинителей США, китайские агенты дарили ей дорогостоящие подарки в обмен на дипломатическую и экономическую информацию.

Сотрудницу Госдепа поместили под домашний арест до начала предварительных слушаний, которые состоятся 18 апреля.
 

Сообщается, что начиная с 2011 года, Клэйборн получила десятки тысяч долларов в виде подарков и переводов со стороны китайских агентов.

«Когда государственный служащий подозревается в потенциальном нарушении или в федеральных преступлениях, которые подрывают общественное доверие, мы активно расследуем подобные заявления», — заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер.

 
 
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Сообщается, что Клэйборн имела доступ к конфиденциальным данным. По словам федеральных обвинителей США, китайские агенты дарили ей дорогостоящие подарки в обмен...

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