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Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн человек

30.03.2017 13:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Число беженцев из Сирии, находящихся в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, превысило 5 млн человек. Об этом сообщил в четверг, 30 марта, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR). Почти 500 тысяч сирийских беженцев размещены в лагерях временного проживания.


Фото: Reuters

На протяжении всего 2016 года число беженцев из Сирии в этих странах держалось на уровне 4,8 млн человек, отмечает агентство Reuters. Однако новейшие данные, собранные UNHCR и властями Турции, показали рост числа беженцев с начала 2017 года.

В этих данных UNHCR не учтены сирийцы, получившие убежище в других странах, в частности, в государствах ЕС. В одной только Германии в 2016 году, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с запросом о предоставлении убежища, обратились более 250 тысяч сирийцев.

Согласно официальным данным, в 2015 году в Сирии проживали 18,5 млн человек.

 
 
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В Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, по оценке ООН, находятся уже более 5 млн сирийских беженцев. С начала 2017 года их число выросло на 200 тысяч человек.

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