﻿ Путин прокомментировал митинги против коррупции в России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин прокомментировал митинги против коррупции в России

30.03.2017 15:49 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовались в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».


Фото: Reuters

«Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время, меньшей, судя по опросам общественного мнения», — сказал он.

Путин подчеркнул, что «мы это делаем и люди в стране это видят».

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре общественности. Единственное, что я считаю неправильным — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных целях этот инструмент», — добавил российский лидер.

По словам Путина, «инструмент» может использоваться не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии выборных кампаний в России.

«Этот инструмент использовался в начале так называемой „арабской весны“. К чему это привело, к какому кровопролитию — мы знаем. Борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в политических целях — нет», — добавил президент.

26 марта в Москве и других городах России состоялись несогласованные митинги против коррупции. По последним данным, были задержаны более 1 тыс. человек, включая оппозиционера Алексея Навального.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Этот инструмент использовался в начале так называемой "арабской весны". К чему это привело, к какому кровопролитию - мы знаем. Борьба с коррупцией - да,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика