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Путин прокомментировал митинги против коррупции в России
30.03.2017 15:49 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовались в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время, меньшей, судя по опросам общественного мнения», — сказал он.
Путин подчеркнул, что «мы это делаем и люди в стране это видят».
«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре общественности. Единственное, что я считаю неправильным — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных целях этот инструмент», — добавил российский лидер.
По словам Путина, «инструмент» может использоваться не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии выборных кампаний в России.
«Этот инструмент использовался в начале так называемой „арабской весны“. К чему это привело, к какому кровопролитию — мы знаем. Борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в политических целях — нет», — добавил президент.
26 марта в Москве и других городах России состоялись несогласованные
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"Этот инструмент использовался в начале так называемой "арабской весны". К чему это привело, к какому кровопролитию - мы знаем. Борьба с коррупцией - да,...
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