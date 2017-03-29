После того, как министрам пришлось 13 минут ждать своего коллегу, главу Министерства сельского хозяйства России Александра Ткачева, чтобы начать заседание правительства, премьер страны Дмитрий Медведев сделал ему замечание публично и призвал «поставить себе будильник в разных местах», сообщает ТАСС .

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«Всем, кто не участвовал в Арктическом форуме, большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев Ткачеву.

Накануне Медведев вместе с президентом Владимиром Путиным побывал на архипелаге Земля Франца-Иосифа, где они проверили, как очистили территорию от мусора и загрязнений. Такое поручение Путин дал по итогам поездки на остров в апреле 2010 года.