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Малайзия выдала Пхеньяну тело Ким Чен Нама

30.03.2017 19:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Самолет с телом брата северокорейского лидера Ким Чен Нама вылетел из Малайзии, сообщает The Strait Times. Самолет с телом Кима приземлится в Пекине, из столицы Китая тело будет переправлено в Пхеньян.


Фото: Reuters

Незадолго до вылета самолета стало известно, что КНДР разрешила девятерым гражданам Малайзии, находившимся в Северной Корее, покинуть страну. Также был отменен запрет для северокорейцев на выезд из Малайзии. В заявлении правительства Малайзии говорится, что решение о выдаче тела Ким Чен Нама Северной Корее связано с разрешением на вылет малайзийцев из КНДР.

По неофициальным данным, на борту самолета с телом Ким Чем Нама находятся два гражданина Северной Кореи, которых Малайзия разыскивала в связи с убийством брата лидера КНДР, и которые, предположительно, скрывались от преследования в северокорейском посольстве.

Ким Чен Нам, старший сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, был отравлен 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао. Малайзия обвинила в убийстве Кима спецслужбы КНДР.

Ким Чен Нам с начала 2000-х жил за пределами Северной Кореи. В 1990-е он считался преемником Ким Чен Ира, но затем отдалился от семьи Кимов и неоднократно ее критиковал.

 
 
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Незадолго до вылета самолета стало известно, что КНДР разрешила девятерым гражданам Малайзии, находившимся в Северной Корее, покинуть страну.

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