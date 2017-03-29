Украинский депутат Надежда Савченко посетила Берлин, пообщалась с экспертами, политиками, журналистами и правозащитниками. Корреспондент DW провела с ней один день.



Надежда Савченко в Берлине. Фото: DW

Мы встречаемся в 9 утра в фойе пятизвездочного отеля Westin Grand в самом центре Берлина. Здесь остановилась бывшая военная летчица и политзаключенная, ныне депутат Верховной рады, Надежда Савченко во время своего визита 27−29 марта. Она спускается по широким ступенькам отеля. На Савченко темно-синее платье и легкое голубое пальто. Мягкие ковры, которые расстелены по всему отелю, немного сдерживают резкость ее шагов и приглушают постукивание пятисантиметровых каблуков. Ассистентка Савченко Татьяна Проторченко фотографирует народного депутата Украины на телефон.

Встреча с прессой

Этим утром светит солнце. Город пробуждается, перед нами самый теплый день марта. На такси мы едем на Потсдамскую площадь (Potsdamer Platz). Там мы встречаемся с редактором одного из немецких изданий в фойе отеля Grand Hyatt. Первый вопрос: «Госпожа Савченко, зачем вы ездили в Донецк?». «Донецк — это Украина, моя земля», — отвечает она. Немецкий журналист интересуется, видела ли она там российских военных. Савченко отвечает: «Да». Она рассказывает, что на Донбассе действует российская группа под названием «Купол», которая координирует военные действия сепаратистов, которых она бы скорее назвала «коллаборантами».

«Но если вы говорите, что это война между Украиной и Россией, то нужно же договариваться с Путиным, а не с Захарченко?», — журналист недоумевает. Савченко рассказывает, что ей удалось найти в тюрьмах на Донбассе военнопленных, которых в Киеве считали убитыми. На вопрос, кто финансирует ее поездку в Берлин, Савченко отвечает: «Диаспора».

Во время перекура депутат открывает на телефоне новость о том, что на территории самопровозглашенной «ДНР» свои же бойцы испортили военную технику. Она довольно улыбается. «Именно поэтому тоже важно туда ездить. Это дает протестному движению внутри „ДНР“ чувство поддержки, — говорит она. — Я же не только с Захарченко там общаюсь».

Фотосессия возле Берлинской стены

Следующий пункт программы — фотосессия возле остатков Берлинской стены на Потсдамской площади. Фотограф просит Савченко попозировать возле бетонного куска с большим пацифистским изображением. Будто ирония судьбы — на нем виднеется надпись «ПТН-ПНХ». Один из пожилых прохожих в шляпе спрашивает, откуда эта женщина. «С Украины? Не знаю такой, знаю Советский Союз!» — мужчина смеется над собственной шуткой.



Надежда Савченко беседует с жителем Берлина. Фото: DW

Потом он рассказывает Савченко, показывая на линию разграничения, что там, где стоит она, был Восточный Берлин, а там где он — Западный. «Тогда я лучше с другой стороны постою», — говорит Савченко и переходит вмиг бывшую границу.

Потом мы пьем кофе в кафе Brechts на берегу реки Шпрее. На улице +20. Савченко курит одну сигарету за другой, расспрашивает про Бертольда Брехта и признается, что устала от политики: «Я хочу летать». На вопрос, нравится ли ей Берлин, отвечает: «Сложно сказать. Пока в моей стране война, мне ни в одном городе не может быть по-настоящему хорошо».

Встреча в немецком бундестаге

В немецком парламенте украинский депутат встречается с Кристианом Хирте, 40-летним политиком от Христианско-демократического союза (ХДС), который является членом немецко-украинской и немецко-российской парламентских групп бундестага. Савченко хочет обсудить с ним несколько вопросов.

Украине, на ее взгляд, не нужно вступать в НАТО. Она заверяет, что денежная помощь, которую ЕС предоставляет Украине, выводится в офшорные зоны, поэтому ЕС нужно создать специальную комиссию, которая бы контролировала банковские переводы. Украинская политическая элита разворовывает Украину, а президент Петр Порошенко «зарабатывает на войне», говорит Савченко.

По ее мнению, Украине нужны досрочные президентские выборы,"результатом которых был бы выбор честного кандидата". Хирте отмечает, что Европа не может повлиять на то, чтобы к власти в Украине пришел «честный кандидат». Савченко соглашается: «Не может, но может покарать нечестных». Хирте что-то записывает в свой блокнот.

Минск и военнопленные

«После этого президент бы распустил парламент и установил временную военную администрацию», — продолжает Савченко. «Почему военную? — она сама задает этот вопрос, будто считывая его со взгляда немецкого депутата. — Потому что в стране война».



Надежда Савченко в Берлине. Фото: DW

Россию Европе следовало бы просто перехитрить, продолжает Савченко. На лице Хирте проскальзывает удивленная улыбка. Он не считает, что если Европа будет пытаться перехитрить Россию, то это приведет к успеху. Особенно учитывая то, что россияне это умеют намного лучше. «О, вы так хорошо знаете россиян», — говорит Савченко и улыбается в ответ.

Затем Хирте и Савченко обсуждают обмен военнопленными. Савченко просит Германию повлиять на Путина или Порошенко, чтобы кто-то из них первым выдал военнопленных. Тогда вторая сторона была бы обязана сделать то же самое. Савченко уверена: «Этот гуманитарный аспект — единственный в минских соглашениях, который еще возможно реализовать».

Вопрос смертной казни

Снова на улице. Савченко и Проторченко достают сигареты и погружаются в свои телефоны. «Теперь СМИ прицепились к моим словам о смертной казни», — нервно говорит Савченко. «Ну, ты же это сказала», — спокойно комментирует Проторченко.

Речь идет о недавнем интервью украинскому телеканалу, в котором народный депутат выразила мысль, что стране будет нужна смертная казнь «на определенное время, чтобы приучить людей жить в рамках закона».

После обеда Савченко посещает Фонд Курта Кербера (Körber-Stiftung), деятельность которого связана во многих аспектах с защитой гражданских прав. Темы обсуждения повторяются: НАТО, Порошенко, Минские соглашения. Под конец разговора одна из представительниц фонда спрашивает, много ли критики в свой адрес Савченко получает в Украине.

«Да. Я опасна, поэтому меня все время пытаются дискредитировать. Я недавно рассказала, что коррупционеров в Китае расстреливают, так теперь все пишут, что я хочу этого для Украины. Не хочу, хотя это и правда действенный метод», — объясняет она. Над лицами собеседниц нависает густая тень. «Шучу», — добавляет Савченко, и тень снова уступает место официальным солнечным улыбкам. Представительницы Фонда Курта Кербера, за которыми из окна виднеются Бранденбургские ворота, вздыхают с облегчением.