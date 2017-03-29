Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу Вооруженных сил Украины и Министерству обороны о прекращении огня на Донбассе. Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в своем микроблоге в Twitter.



Донбасс, февраль 2015 года. Фото: Reuters

По словам Цеголко, президент дал все необходимые команды о режиме прекращения огня с 1 апреля.

Договоренность о режиме полного прекращения огня с 1 апреля была достигнут а ​во время проведения трехсторонней контактной группы в Минске 29 марта.

В пресс-службе российского представителя в Минской контактной группе Бориса Грызлова РБК сообщали, что во время переговоров стороны сошлись на безальтернативности Минских соглашений, а также заявили о решимости соблюдать прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года.

Как сообщала пресс-служба Грызлова, для этого «планируется увеличить персонал контрольных пунктов въезда-выезда с обеих сторон, а также продлить время их работы в вечерние и утренние часы».

В начале марта планировалось разведение военных сил в станице Луганской (Луганская область Украины), однако оно было сорвано обеими сторонами конфликта. Как сообщал представитель штаба антитеррористической операции (АТО) Леонид Матюхин, развод сил не состоялся из-за нарушения договоренности о «режиме тишины». «Обстрелов не было только два крайних дня, а перед этим были постоянно», — рассказал он.

Постоянный представитель самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего рассказал, что сепаратисты в знак готовности к разведению сил запустили сигнальную ракету, но ответа украинской стороны не последовало, развод сил не состоялся.