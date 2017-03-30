﻿ Парламент Венесуэлы обвинил президента Мадуро в госперевороте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Венесуэлы обвинил президента Мадуро в госперевороте

30.03.2017 23:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Национальная ассамблея Венесуэлы категорически не согласна с последними решениями Верховного суда (ВС) и считает их противоречащими Конституции. Об этом заявил председатель парламента южноамериканской страны Хулио Борхес.


Фото: Reuters

Ранее ВС наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться «ситуация неуважения» по отношению к судебной власти.

«Николас Мадуро устроил государственный переворот в Венесуэле, — заявил Борхес. — Отличие этих двух решений от предыдущих в том, что они предоставляют Николасу Мадуро все возможности для того, чтобы делать все, что он хочет». По мнению Борхеса, это противоречит основному закону государства и означает установление «диктатуры» в Венесуэле, и «весь мир» в этот момент должен помочь южноамериканской стране. «Любое решение, нарушающее Конституцию, не имеет силы», — подчеркнул политик.

«Ситуация неуважения» заключается в том, что парламент не выполнил требование ВС о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В парламенте заявили, что последние решения Верховного суда, ослабляющие власть подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, являются установлением...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Бывшего президента Южной Кореи арестовали по делу коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика