Национальная ассамблея Венесуэлы категорически не согласна с последними решениями Верховного суда (ВС) и считает их противоречащими Конституции. Об этом заявил председатель парламента южноамериканской страны Хулио Борхес.



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Ранее ВС наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться «ситуация неуважения» по отношению к судебной власти.

«Николас Мадуро устроил государственный переворот в Венесуэле, — заявил Борхес. — Отличие этих двух решений от предыдущих в том, что они предоставляют Николасу Мадуро все возможности для того, чтобы делать все, что он хочет». По мнению Борхеса, это противоречит основному закону государства и означает установление «диктатуры» в Венесуэле, и «весь мир» в этот момент должен помочь южноамериканской стране. «Любое решение, нарушающее Конституцию, не имеет силы», — подчеркнул политик.

«Ситуация неуважения» заключается в том, что парламент не выполнил требование ВС о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.