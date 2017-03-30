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Бывшего президента Южной Кореи арестовали по делу коррупции
30.03.2017 22:57 — Новости Мира | Tut.by
Власти Южной Кореи арестовали бывшего президента страны Пак Кын Хе по делу коррупции, сообщает агентство «Ёнхап». Суд Сеула постановил заключить ее под стражу по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также разглашении государственной тайны.
По информации Reuters, в следственном изоляторе Пак Кын Хе будет находиться до 20 дней.
Пак Кын Хе была
Пак Кын Хе стала третьим бывшим президентом страны, который арестован по уголовным обвинениям — после Ро Де У и Чон Ду Хвана.
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Пак Кын Хе стала третьим бывшим президентом страны, который арестован по уголовным обвинениям - после Ро Де У и Чон Ду Хвана.
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