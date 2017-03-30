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Бывшего президента Южной Кореи арестовали по делу коррупции

30.03.2017 22:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Южной Кореи арестовали бывшего президента страны Пак Кын Хе по делу коррупции, сообщает агентство «Ёнхап». Суд Сеула постановил заключить ее под стражу по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также разглашении государственной тайны.


Пак Кын Хе. Фото: Reuters

По информации Reuters, в следственном изоляторе Пак Кын Хе будет находиться до 20 дней.

Пак Кын Хе была отстранена от власти 10 марта. Причиной скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Пак Кын Хе стала третьим бывшим президентом страны, который арестован по уголовным обвинениям — после Ро Де У и Чон Ду Хвана.

 
 
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Пак Кын Хе стала третьим бывшим президентом страны, который арестован по уголовным обвинениям - после Ро Де У и Чон Ду Хвана.

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