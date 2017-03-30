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США больше не хотят свергать Башара Асада

31.03.2017 06:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране, заявила представитель США в ООН.


Башар Асад. Фото: Reuters

Никки Хейли сказала, что главным приоритетом для американцев станет поиск возможностей изменения жизни сирийцев к лучшему.

По ее словам, именно такая политика будет проводиться при президенте Дональде Трампе, тогда как Барак Обама как раз намеревался добиться смещения Асада.

По мнению аналитиков, хотя позиции Асада в Сирии и ослабели в какой-то момент, сейчас он выглядит более уверенным, поскольку обеспечил себе поддержку со стороны России, особенно военную.

 
 
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Смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране, заявила представитель США в ООН.

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