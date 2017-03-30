|
В Пентагоне прокомментировали учения в Германии с русскоязычной массовкой
31.03.2017 08:40 — Новости Мира | Tut.by
Учения войск США в Германии, в которых будут задействованы «русскоязычные статисты», не являются подготовкой к каким-либо действиям. Об этом сообщил представитель совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан сухопутных сил США Крис Брэдли, передает
«В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях», — сказал Брэдли.
Он подчеркнул, что американские солдаты и союзники должны уметь решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире, а сценарий с участием русскоговорящих статистов «не является подготовкой к чему-либо».
В самых недавних учениях, по его данным, «приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении». «Наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев», — заключил американский капитан.
Напомним, накануне в Германии
Каждый «мирный житель» во время учений будет носить инфракрасные датчики, чтобы по «попаданиям» из учебного оружия определить предполагаемое количество жертв среди гражданских. Всего на полигоне обустроят десять условных поселков с «населением» от 30 до 100 статистов каждый.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии