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В Пентагоне прокомментировали учения в Германии с русскоязычной массовкой

31.03.2017 08:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Учения войск США в Германии, в которых будут задействованы «русскоязычные статисты», не являются подготовкой к каким-либо действиям. Об этом сообщил представитель совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан сухопутных сил США Крис Брэдли, передает РИА «Новости».


Фото: Robert Siemaszko/CO MON

«В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях», — сказал Брэдли.

Он подчеркнул, что американские солдаты и союзники должны уметь решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире, а сценарий с участием русскоговорящих статистов «не является подготовкой к чему-либо».
 
В самых недавних учениях, по его данным, «приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении». «Наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев», — заключил американский капитан.
 

Напомним, накануне в Германии объявили набор русскоговорящей массовки для учений американских войск. Актеры прежде всего должны знать английский и немецкий, но также приветствуется знание русского, польского или чешского. Статисты будут изображать «мирное население в регионе конфликта» во время учений на баварском полигоне Хоэнфельс. Каждый участник получит от 88 до 120 евро за день работы.

Каждый «мирный житель» во время учений будет носить инфракрасные датчики, чтобы по «попаданиям» из учебного оружия определить предполагаемое количество жертв среди гражданских. Всего на полигоне обустроят десять условных поселков с «населением» от 30 до 100 статистов каждый. 

 
 
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