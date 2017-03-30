Правительство Израиля решило построить абсолютно новое поселение на территории Палестинской автономии, чтобы обеспечить домами бывших жильцов ликвидированного форпоста Амона.



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Впервые за 25 лет Израиль одобрил строительство абсолютно нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Согласно единогласному решению кабинета безопасности страны, принятому в четверг, 30 марта, к северу от палестинского города Рамалла будет возведено поселение для жителей израильского форпоста Амона, ликвидированного в феврале решением Высшего суда Израиля. Помимо этого, пресс-служба премьер-министра Беньямина Нетаньяху объявила об одобрении тендеров на строительство 2000 новых квартир в рамках уже существующих проектов поселений.

Глава израильского правительства еще в феврале анонсировал строительство нового поселения в непосредственной близости от Амоны. В ответ на это израильская неправительственная организация Peace Now сообщила, что в последний раз израильское правительство строило новые поселения в 1992 году. После этого оно лишь расширяло уже существовавшие населенные пункты.

1 февраля началось выселение жителей форпоста Амона, а уже 6 февраля парламент Израиля задним числом узаконил многочисленные постройки, нелегально возведенные на частных землях палестинцев. До тех пор израильское законодательство признавало законными лишь те еврейские поселения, которые были построены на палестинских территориях, рассматриваемых Израилем как государственная земля. На землях, находящихся в частном владении, строительство было запрещено. Новый закон легализовал постфактум тысячи единиц жилья, возведенных на таких территориях «по незнанию или по инициативе государства».

Для владельцев земли предусмотрена выплата ежегодных компенсаций или, если возможно, предоставление альтернативного земельного участка. Власти палестинской национальной автономии не разрешают палестинцам продавать землю Израилю, в противном случае им грозит смертная казнь.

Более 600 000 израильтян проживают более чем в 200 поселениях на территориях Палестинской автономии, которые международное сообщество считает незаконными .