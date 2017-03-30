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Евросоюз намерен провести Brexit в две фазы

31.03.2017 13:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Брюссель хочет сначала решить важные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, и только потом разрабатывать условия сотрудничества с Лондоном.


Дональд Туск, фото: Reuters

Вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit) и последующим сотрудничеством ЕС с Лондоном, следует решать последовательно, один за другим. Этого требует председатель Евросоюза Дональд Туск в опубликованном в пятницу, 31 марта, проекте двухгодичных переговоров Брюсселя и Лондона по Brexit. Такой план противоречит пожеланиям британской стороны. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на том, чтобы переговоры велись одновременно. На первый взгляд, малозначительное расхождение означает на деле желание сторон сохранить в своих руках средства для давления друг на друга.

В проекте Туска речь идет о двух фазах. Цель действий в первой — разъединение Великобритании и Евросоюза и обеспечение «максимальной ясности и правовой безопасности для граждан, предпринимателей, заинтересованных лиц и международных партнеров» в связи с Brexit. В первую очередь это касается 3,2 млн граждан остальных стран Евросоюза, живущих в Великобритании. Необходимо договориться, как будет обстоять дело с предоставлением им прав на проживание, работу и социальное обеспечение.

Еще одна важная тема первой фазы — решение проблемы многомиллиардных обязательств Великобритании перед Евросоюзом. Только когда на переговорах по этим пунктам будет достигнут «значительный прогресс», можно будет перейти ко второй фазе и заключить «предварительное соглашение» с Лондоном, говорится в проекте.

 
 
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Брюссель хочет сначала решить важные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, и только потом разрабатывать условия сотрудничества с Лондоном.

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