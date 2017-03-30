Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и США «даже хуже, чем во времена холодной войны». Свою оценку отношениям двух стран он дал в интервью американскому телеканалу ABC .



Фото: Reuters

Песков появился в прямом эфире телеканала в телепрограмме Good Morning America («Доброе утро, Америка»). Пресс-секретарь президента отметил пагубное влияние, которое оказали санкции и дипломатические меры США, направленные против России, на состояние двусторонних отношений. В частности, он упомянул экстрадицию российских дипломатов и экспроприацию российского дипломатического имущества в Вашингтоне. При этом он подчеркнул, что эти меры были приняты предыдущей администрацией Белого дома.

Пресс-секретарь президента отметил, что все сообщения о российском вмешательстве во внутренние политические процессы в США являются «фейковыми новостями» и «клеветой». «Нет вообще никаких доказательств этого (вмешательства России. — РБК)», — подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь президента связал перспективы улучшения отношений России и США с возможной встречей Путина и Трампа. «Если два президента встретятся, обменяются мнениями и если они решат, что хотят восстановить диалог, тогда будет шанс на улучшение наших двусторонних отношений», — заявил Песков.

Он отметил, что нельзя говорить, что Владимир Путин в ходе предвыборной кампании отдавал предпочтение какому-либо кандидату. «Речь идет не о том, что кому-либо отдавалось предпочтение, речь о том, чьи идеи ближе к нам и чьи идеи ближе к общественному мнению в России», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее, 29 марта, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа пройдет тогда, когда им обоим будет это удобно. При этом он подчеркнул, что в ходе телефонных переговоров главы государств возложили ответственность за подготовку встречи на него и на госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В конце февраля замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что российские и американские дипломаты ведут подготовку встречи Путина и Трампа. При этом он подчеркнул, что место и время встречи пока неизвестны.