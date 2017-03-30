Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддержал вероятный распад США — в ответ на приветствие американским президентом начала процесса Brexit. Как сообщает телеканал CNBC , свое заявление политик сделал в четверг на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте.



Жан-Клод Юнкер. Фото: Reuters

После того, как в среду был запущен двухлетний процесс выхода Великобритании из Евросоюза, пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер подчеркнул, что новый американский президент Дональд Трамп «в свое время возглавил призыв к проведению Brexit и всецело уважает волю британского народа».

«Новый президент США радовался такому событию, как Brexit, и убеждает другие страны пойти по тому же пути, — заявил Юнкер на партийном съезде. — Что же, если он продолжит в том же духе, я сам буду продвигать независимость, например, штатов Огайо или Техас».

С другой стороны, подчеркнул Юнкер, выход Великобритании из Евросоюза не станет концом ЕС как такового. «Brexit должен стать началом чего-то нового, чего-то лучшего», — подчеркнул политик.

ЕНП стоит на правоцентристских позициях и обладает крупнейшей фракцией в Европарламенте (217 мест или 29% всех мандатов). С общеевропейской партией ЕНП сотрудничают многие правящие сейчас в странах-членах ЕС национальные движения (например, в Болгарии, Венгрии, Германии, Испании и Хорватии).

Бывший премьер-министр Люксембурга и нынешний председатель Еврокомиссии, Юнкер известен своими резкими высказываниями. Например, в мае 2015 года он прилюдно назвал венгерского премьера и своего соратника по ЕНП Виктора Орбана «диктатором», обыгрывая ультраконсервативную политику Будапешта. Перед референдумом по Brexit в июне 2016 года он поставил британцам жесткие условия: «На выход — так на выход». На прошлой неделе Юнкер подчеркнул, что потребует от Лондона £50 млрд компенсации за нарушенные обязательства в ходе процесса Brexit.