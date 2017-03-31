Соединенным Штатам следует смириться с реальностью правления президента Башара Асада в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

«Что касается Асада, имеется политическая реальность, которую нам необходимо признавать с точки зрения нынешней ситуации, — сказал он. — При прошлой администрации мы упустили много благоприятных возможностей в том, что касается Асада».

Сославшись на недавние высказывания госсекретаря США по данному вопросу, Спайсер признал, что они «отражают реальность». По его словам, судьба Асада находится «в руках сирийского народа», а Вашингтону «следует теперь сосредоточиться на разгроме ИГ» — террористической группировки «Исламское государство».