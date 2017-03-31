|
Белый дом: США следует смириться с реальностью правления Асада в Сирии
31.03.2017 23:05 — Новости Мира | Tut.by
Соединенным Штатам следует смириться с реальностью правления президента Башара Асада в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.
«Что касается Асада, имеется политическая реальность, которую нам необходимо признавать с точки зрения нынешней ситуации, — сказал он. — При прошлой администрации мы упустили много благоприятных возможностей в том, что касается Асада».
Сославшись на недавние высказывания госсекретаря США по данному вопросу, Спайсер признал, что они «отражают реальность». По его словам, судьба Асада находится «в руках сирийского народа», а Вашингтону «следует теперь сосредоточиться на разгроме ИГ» — террористической группировки «Исламское государство».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При прошлой администрации было упущено много благоприятных возможностей относительно президента Сирии, сказал Шон Спайсер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии