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Белый дом: США следует смириться с реальностью правления Асада в Сирии

31.03.2017 23:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Соединенным Штатам следует смириться с реальностью правления президента Башара Асада в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

«Что касается Асада, имеется политическая реальность, которую нам необходимо признавать с точки зрения нынешней ситуации, — сказал он. — При прошлой администрации мы упустили много благоприятных возможностей в том, что касается Асада».

Сославшись на недавние высказывания госсекретаря США по данному вопросу, Спайсер признал, что они «отражают реальность». По его словам, судьба Асада находится «в руках сирийского народа», а Вашингтону «следует теперь сосредоточиться на разгроме ИГ» — террористической группировки «Исламское государство».

 
 
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При прошлой администрации было упущено много благоприятных возможностей относительно президента Сирии, сказал Шон Спайсер.

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