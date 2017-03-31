﻿ США планируют новые санкции против России - за "агрессивные действия". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США планируют новые санкции против России - за "агрессивные действия"

01.04.2017 08:32 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Представитель в Конгрессе США от штата Западная Вирджиния республиканец Александер Муни (Alexander Mooney) предложил ввести новые санкции против России. Проект соответствующего закона внесен в Конгресс, его текст опубликован на сайте американского законодательного органа.

Муни считает, что ограничительные меры должны быть введены за «кибервторжение и другую агрессивную активность». Конгрессмен, в частности, предложил применить ограничения в адрес тех, кого Вашингтон заподозрит в виртуальных атаках, а также против компаний, попавших под подозрение в ведении бизнеса с разведкой или российским ОПК.

Кроме того, Муни настаивает на создании в одном из подразделений американского Минфина специального отдела по России.

25 марта США ввели санкции против восьми российских организаций из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР.

В конце марта сенатский комитет по разведки Конгресса США начал расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Глава комитета Ричард Барр сообщил, что вести разбирательство поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией. 30 марта прошли первый публичные слушания и был представлен первый устный отчет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности, предложено применить ограничения в адрес тех, кого Вашингтон заподозрит в виртуальных атаках, а также против компаний, попавших под подозрение в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В ЛНР обвинили украинских военных в нарушении "пасхального" перемирия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика