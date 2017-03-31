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США планируют новые санкции против России - за "агрессивные действия"
01.04.2017 08:32 — Новости Мира | Tut.by
Представитель в Конгрессе США от штата Западная Вирджиния республиканец Александер Муни (Alexander Mooney) предложил ввести новые санкции против России. Проект соответствующего закона внесен в Конгресс, его текст
Муни считает, что ограничительные меры должны быть введены за «кибервторжение и другую агрессивную активность». Конгрессмен, в частности, предложил применить ограничения в адрес тех, кого Вашингтон заподозрит в виртуальных атаках, а также против компаний, попавших под подозрение в ведении бизнеса с разведкой или российским ОПК.
Кроме того, Муни настаивает на создании в одном из подразделений американского Минфина специального отдела по России.
25 марта США ввели санкции против восьми российских организаций из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР.
В конце марта сенатский комитет по разведки Конгресса США начал расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Глава комитета Ричард Барр сообщил, что вести разбирательство поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией. 30 марта прошли первый публичные слушания и был представлен первый устный отчет.
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В частности, предложено применить ограничения в адрес тех, кого Вашингтон заподозрит в виртуальных атаках, а также против компаний, попавших под подозрение в...
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