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В ЛНР обвинили украинских военных в нарушении "пасхального" перемирия
01.04.2017 08:22 — Новости Мира | Tut.by
В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что украинские силовики нарушили режим прекращения огня, объявленный с 1 апреля, передает
«В 01.20 зафиксирован минометный обстрел (калибр 82 мм) — 20 мин, гранатомет АГС — 29 выстрелов, и стрелковое оружие — с направления Луганское в направлении Калиновка», — заявили в ЛНР.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Донбассе обещают установить перемирие и продлить утреннее и вечернее время работы пунктов перехода в поминальные дни и пасхальные праздники.
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C 1 апреля в Донбассе обещали установить перемирие.
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