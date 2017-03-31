В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что украинские силовики нарушили режим прекращения огня, объявленный с 1 апреля, передает РИА «Новости» .

«В 01.20 зафиксирован минометный обстрел (калибр 82 мм) — 20 мин, гранатомет АГС — 29 выстрелов, и стрелковое оружие — с направления Луганское в направлении Калиновка», — заявили в ЛНР.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Донбассе обещают установить перемирие и продлить утреннее и вечернее время работы пунктов перехода в поминальные дни и пасхальные праздники.