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CNN: разведка США узнала о новых способах организации терактов в самолетах

01.04.2017 08:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Спецслужбы США узнали о новых способах, с помощью которых террористы проносят бомбы на борт самолетов, передает CNN со ссылкой на источники.

По данным источника, боевики разработали технологию, позволяющую разместить взрывчатое вещество в переносных электронных устройствах. Отмечается, что такой способ может обмануть систему сканирования багажа.

Источник отметил, что именно эта информация могла стать причиной введенного США запрета на пронос гаджетов на ряд авиарейсов.

Ранее сообщалось, что правительство США намерено запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, которые прибывают в Соединенные Штаты примерно из десятка стран.

 
 
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Именно эта информация могла стать причиной введенного США запрета на пронос гаджетов на ряд авиарейсов.

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