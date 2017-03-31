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Японские китобои убили 333 полосатика в Антарктике
01.04.2017 10:30 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере 333 малых полосатика убили японские китобои в Антарктике в рамках программы экологических исследований, которую поддерживает правительство. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает ABC News.
Экспедиция продлилась четыре месяца, в ней приняли участие пять китобойных кораблей. Ею целью было взять «биологические образцы» для того, чтобы как можно точнее рассчитать квоты на вылов китов и узнать больше о морской экосистеме Антарктики. По данным
Охота на китов ради прибыли запрещена Международной конвенцией о регулировании китобойного промысла. Наряду с этим по международному соглашению 1987 года разрешено «проводить исследования на китах с возможным летальным исходом». Официальный Токио настаивает, что действует строго в законных рамках, однако периодически становится объектом внимания защитников природы: те обвиняют Японию в том, что она прикрывается «исследовательскими целями», а на самое деле мясо китов продается в супермаркетах страны.
В 2014 году Гаагский суд
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По меньшей мере 333 малых полосатика убили японские китобои в Антарктике в рамках программы экологических исследований, которую поддерживает правительство.
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