Состояние дочери президента США Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, которые занимают посты его советников, составляет 740 миллионов долларов. На обнародованные Белым домом данные о финансовом состоянии сотрудников администрации обратила внимание газета The New York Times.



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Согласно официальным данным, супруги после назначения советниками главы государства покинули должности в ряде компаний. При этом отмечается, что они до сих пор получают финансовую выгоду от деятельности некоторых из них. В частности, Иванка сохранила долю в Trump International Hotel в центре Вашингтона.

Данные о дочери Трампа и ее муже, а также информацию о более 180 сотрудниках администрации президента должен рассмотреть комитет по этике в Палате представителей США.

Ранее Bloomberg сообщал, что суммарное финансовое состояние членов администрации Трампа превышает 12 миллиардов долларов, что делает ее самой богатой в истории Соединенных Штатов.

Дочь и зять Трампа, как сообщалось ранее, за свою работу в администрации президента не получают зарплату. Кушнер является старшим советником главы государства, тогда как должность Иванки называется «помощник президента».