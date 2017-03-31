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Трамп на церемонии забыл подписать указы и ушел

01.04.2017 13:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп ушел из Овального кабинета с церемонии подписания указов по торговле, не поставив подпись на документах. На видео из Белого дома, распространенное в сети, обратило внимание издание The Hill.

Главу государства попытался остановить вице-президент Майк Пенс. Однако в итоге он забрал папку с материалами со стола и пошел с ней в другое помещение. Обычно церемония проходит в Овальном кабинете, при этом журналисты фотографируют главу государства.

Как сообщается, Трамп покинул кабинет после вопроса одного из репортеров о бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне. Он подал в отставку с поста 13 февраля и намерен дать показания о связях предвыборного штаба республиканца с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита, в пятницу, 31 марта. Согласно первому документу, Департаменту торговли дается 90 дней, чтобы подготовить отчет о факторах, влияющих на торговый дефицит. Еще один указ направлен на увеличение сбора импортных пошлин.

 
 
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Президент США Дональд Трамп ушел из Овального кабинета с церемонии подписания указов по торговле, не поставив подпись на документах.

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