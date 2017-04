Президент США Дональд Трамп ушел из Овального кабинета с церемонии подписания указов по торговле, не поставив подпись на документах. На видео из Белого дома, распространенное в сети , обратило внимание издание The Hill.

President Trump forgets to sign executive order, walks out of ceremony. Pence remembers, grabs executive order from desk. @realDonaldTrump pic.twitter.com/h1kDBvwcP5