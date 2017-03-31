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1 апреля МИД России предложил услуги русских хакеров и вмешательства в выборы

01.04.2017 14:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Facebook «пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом».

Вызовы сортируются по трем критериям.

«Добрый день, вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам — нажмите „один“. Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров — нажмите „два“. По вопросам вмешательства в выборы — нажмите „три“ и ждите начала избирательной кампании. В целях повышения качества услуг все разговоры записываются».

Запись сделана на русском и английском языках.

Напомним, Россию неоднократно обвиняли, например, во вмешательстве во внутренние дела США. Некоторые представители американских властей предполагают, что российские хакеры взломали серверы комитета по выборам в Конгресс, а также что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Кремль все обвинения опровергает.

 
 
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Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало "пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом".

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