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Возбуждено уголовное дело после призывов к беспорядкам в Москве
01.04.2017 15:42 — Новости Мира | Tut.by
В Москве возбуждено уголовное дело по факту призыва к массовым беспорядкам. Об этом сообщается в субботу, 1 апреля, на сайте управления Следственного комитета России по столице.
По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Как отмечается, посты находились в свободном доступе для неограниченного круга лиц.
Следователи устанавливают причастных к размещению сообщений. Дело возбуждено по части 3 статьи 212 УК РФ.
31 марта столичное управление МВД выпустило заявление в связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций на Красной площади 2 апреля. Полиция отмечает, что в мэрию не было подано ни одной заявки на их проведение.
В Федеральной службе охраны в свою очередь отметили, что доступ на Красную площадь в этот день могут ограничить в связи с подготовкой к параду в честь 9 Мая.
26 марта во многих городах России
Власти Москвы отказались согласовывать антикоррупционное шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд и предлагали альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, однако организаторы акции отказались от них.
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По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Как...
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