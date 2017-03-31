В Москве возбуждено уголовное дело по факту призыва к массовым беспорядкам. Об этом сообщается в субботу, 1 апреля, на сайте управления Следственного комитета России по столице.



Фото: Reuters

По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Как отмечается, посты находились в свободном доступе для неограниченного круга лиц.

Следователи устанавливают причастных к размещению сообщений. Дело возбуждено по части 3 статьи 212 УК РФ.

31 марта столичное управление МВД выпустило заявление в связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций на Красной площади 2 апреля. Полиция отмечает, что в мэрию не было подано ни одной заявки на их проведение.

В Федеральной службе охраны в свою очередь отметили, что доступ на Красную площадь в этот день могут ограничить в связи с подготовкой к параду в честь 9 Мая.

26 марта во многих городах России прошли митинги . В районе Тверской улицы в центре Москвы, по официальной информации, на несанкционированное массовое мероприятие собрались около восьми тысяч человек (по неофициальной, 30 тысяч). Задержали, по разным данным, от 600 до тысячи человек. Большинство позднее отпустили.

Власти Москвы отказались согласовывать антикоррупционное шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд и предлагали альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, однако организаторы акции отказались от них.