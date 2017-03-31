Дочь президента США Иванка Трамп получила официальный статус советника главы Белого дома. Это первый в истории США случай, когда ближайший родственник главы государства становится его советником. В этом году исполняется 40 лет закону, принятому специально для того, чтобы помешать кумовству во власти, однако на президента США его действие не распространяется.



Иванка Трамп. Фото: Reuters

Иванка Трамп, которая в период президентской кампании своего отца была его помощницей, теперь получит должность официального советника президента. На этой неделе, в среду, 29 марта, Белый дом сообщил об этом официально. Это означает, что теперь дочь американского президента сможет присутствовать на его встречах с руководством страны, для чего будет иметь специальный уровень допуска. Иванка Трамп заявила, что стала сотрудником Белого дома, чтобы «следовать правилам, которым следуют все федеральные служащие».

Как рассказала госпожа Трамп, она собирается работать на безвозмездной основе. Правда, при этом она отметила, что ее новая роль будет «беспрецедентной».

Случаев, когда дети президентов получали официальную роль в Белом доме, в новейшей истории США практически не было. Однако эксперты отмечают, что само президентство Трампа является необычным, поскольку оно нарушает многие неписаные законы президентской администрации.

Газета The New York Times пишет, что назначение Иванки Трамп на эту должность означает «формальное признание того, что для Трампа значит лояльность его дочери и зятя».

Таким образом, теперь президенту Трампу советы будет давать супружеская пара Трамп – Кушнер, которая известна своими более либеральными взглядами в отношении миграции и прав меньшинств, чем сам президент США.

К тому же оба являлись избирателями Демократической партии. Это означает, что они смогут стать либеральным противовесом ультраконсервативным советникам Трампа вроде Стива Бэннона.

Демонстрация тщеславия

Официально запрета на работу родственников в Белом доме нет, так как президент обладает особыми правами при назначении на должности — в отличие от представителей других ветвей власти.

Об этом еще в январе сообщило министерство юстиции США, когда изучало вопрос, соответствует ли закону назначение советником Трампа его зятя Джареда Кушнера.

Зять Трампа, ортодоксальный еврей, использует свои связи в еврейской среде для продвижения повестки Трампа в этих кругах. До прихода в Белый дом Кушнер активно занимался торговлей недвижимостью, а также был издателем журнала The New York Observer.

Один из бывших сотрудников Кушнера в этом издании вспоминает связанный с ним эпизод: Кушнер пользовался дорогим ноутбуком производства фирмы Apple, но использовал на нем программу Windows. Из этого автор статьи делает вывод, что для Кушнера прежде всего было важно демонстрировать собственное тщеславие.

Надо отметить, что Кушнер является одним из тех, кто давал показания комитету по разведке американского конгресса о встречах сотрудников предвыборного штаба Трампа с представителями российских банков, а также послом России Сергеем Кисляком. Зять президента свидетельствовал в закрытом режиме, но источник, знакомый с ходом слушаний, рассказал, что Кушнер искал фигуру, которая могла бы выстроить диалог с Путиным.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» публицист Кирилл Бенедиктов, автор книги «Черный лебедь. Политическая биография Дональда Трампа», Кушнер «оказывает сильное влияние на Иванку — и, само собой разумеется, на тестя».

На Кушнера, по мнению эксперта, в администрации нового президента уже возложено несколько задач, так как он является старшим советником Трампа. Кушнер отвечает за взаимодействие Белого дома с Китаем, Мексикой и Канадой. Он, видимо, курирует вопросы, связанные с урегулированием палестино-израильского конфликта, а недавно был назначен главой управления американских инноваций — новой структуры, создаваемой в Белом доме.

«Все эти назначения Кушнера уже вызывали и вызывают шквал критики в антитрамповских СМИ. Сейчас, когда стало известно, что Иванка Трамп займет место неоплачиваемого советника в западном крыле Белого дома, эта критика лишь усилится», — говорит эксперт, отмечая, что сама Иванка ранее не планировала работать в администрации президента США и «собиралась быть дочерью».

Теперь ее противники, предрекает Бенедиктов, будут упрекать ее во лжи: «И это, несомненно, только начало кампании, которая будет набирать обороты».

Кумовство в политике

Иванка Трамп не первая дочь, ставшая советником своего отца-президента. В истории хорошо известен случай Клод Ширак — дочери французского президента Жака Ширака, — которая занималась его связями с прессой и ревностно оберегала его от контактов с журналистами. Сам Ширак советовался с дочерью по самым разным темам, связанным с президентской кампанией. Его излюбленным вопросом, который он задавал своим советникам, был такой: «А что по этому поводу думает Клод?»

Опыту Клод Ширак последовала дочь президента России Бориса Ельцина Татьяна Дьяченко. Она даже специально ездила во Францию, чтобы перенять опыт Клод для помощи в президентской компании по переизбранию своего отца в 1996 году.

Как рассказывала «Газете.Ru» вдова первого президента России Наина Ельцина, к дочери обратился сам Ельцин.

«Была сложная президентская гонка, случился конфликт в его предвыборном штабе, и ему было важно, чтобы рядом с ним появился человек, которому он может полностью доверять. Но Таня никогда не хотела заниматься политической работой», — рассказала экс-первая леди.

Политический обозреватель американист Михаил Таратута называет Иванку Трамп «американским вариантом Татьяны Дьяченко».

«Это человек, которому Трамп может безраздельно доверять, что в его положении большой дефицит. Она будет его верным оком и, возможно, трезвой головой. Хотя выглядит это как классический непотизм (кумовство во власти. — «Газета.Ru»), но, вполне возможно, это совсем неплохо и для Трампа, и для Америки», — говорит «Газете.Ru» Таратута.

Приход в Белый дом Иванки Трамп может помочь ей начать собственную политическую карьеру, и работа в администрации президента США дает такую возможность. Однако пока рано говорить о том, как сложатся обстоятельства.

«Все будет завесить от Иванки. Главное, чтобы она не превратилась в «генеральшу» и не стала раздавать указания», — говорит глава Фонда имени Рузвельта Юрий Рогулев.

По мнению эксперта, привлечение в команду Иванки связано с тем, что Трамп, как человек из бизнеса, не имеет опоры в политических кругах и поэтому надеется на собственные силы, привлекая близких ему людей.

При этом эксперт отмечает, что Трамп не первый американский политик, чьи родственники тоже работали на государственной службе. Во время правления президента США Билла Клинтона его супруга Хиллари Клинтон, будучи первой леди, занималась в этом качестве реформой здравоохранения.

В 1960-е годы во время правления администрации президента Эдварда Кеннеди его брат Роберт был назначен президентом министром юстиции США. Американский журнал The Nation в то время назвал это назначение «величайшим образом кумовства, которое видела эта страна».

Чтобы предотвратить подобные прецеденты в будущем, еще в 1967 году, уже при администрации Линдона Джонсона, был принят закон, направленный против кумовства во власти.

В нем говорилось, что госслужащий не имеет права нанимать, помогать или способствовать карьерному продвижению в структуре, в которой он служит, своего родственника».

Иванка Трамп и ее супруг не единственные фигуры в кабинете Трампа, связанные родственными узами. Министр транспорта в правительстве Трампа Элэйн Чао замужем за лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом, однако эта ситуация не подпадает под определение конфликта интересов, так как они формально не связаны совместной работой.